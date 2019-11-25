【高盛推介】騰訊見兩個月高位 追蹤輪證
2019年11月25日 12:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(22日)反彈重上330港元水平，收市升約1.3%。周一(25日)早段跟隨大市做好，更曾升見341.8元，為近兩個月高位。
有券商早前發表報告指，騰訊今年第三季業績略遜市場預期，但手機遊戲、社交媒體廣告等業務均有驚人增長。該行上調騰訊今明兩年經營溢利預測4及26%，維持「買入」投資評級，目標價437元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，5個交易日共錄得約790萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意市場上最貼價及槓桿最高的騰訊牛證(60761)，收回價329.99元，行使價327.49元，換股比率100，槓桿比率22.5倍。
投資者如計劃部署認購證，則可考慮以行使價340至370元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊購證(22853)，行使價358.2元，2020年1月24日到期，實際槓桿17.4倍。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價300至340元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊沽證(26900)，行使價319.8元，2020年2月25日到期，實際槓桿12.2倍。
此外，近日市場留意行使價在305.5元附近、明年4月到期的產品。投資者可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(12848)，行使價304.68元，2020年4月17日到期，實際槓桿9.5倍。
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