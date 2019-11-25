【瑞通推介】友邦換帥市場反應正面　牛熊證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普受訪時表示，中美雙方「非常接近」達成貿易協議。道指上周五(22日)收報27,875點，升109點或0.39%，結束3日跌勢。

恒指上周五升至近26,700點水平遇阻，收報26,595點，升128點或0.48%，結束兩日跌勢。周一(25日)早段最多升逾500點，重返27,100點附近。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者減倉過周末。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

吉利汽車上周五高開後反覆向下，逆市跌0.9%，收14.86元，為近全日低位，10天和20天線得而復失，連跌3日。有券商料11月內地汽車銷售按月跌幅收窄，並估計吉汽本地品牌銷售改善。該股周一早段靠穩，升抵15元。上周五分別有194萬和9萬元淨流出其好倉和淡倉。

小米集團上周五微跌收市，盤中曾低見8.35元創逾兩個月低位。周一早段靠穩，於8.4元之上徘徊。股份相對不少新經濟股落後，已失守各主要平均線，下方留意上市低位8.28元支持。集團將於周三(27日)公布季績，另小米創辦人兼董事長雷軍近日表示，公司在北京建設的5G未來智能工廠即將建成，預計12月底正式投產。另集團下月將發布首款支持SA和NSA雙組網模式的5G手機。上周五有逾160萬元淨流入該股好倉，淡倉同日則有5萬元淨流出。

中國恒大上周五高開低走，收升0.7%於19.3元，險守10天和20天線。公司下月8日召開董事會會議，審議2018年度股息分派方案，市場憧憬或有較高派息。該股周一早段好淡爭持，一度重上19.4元。上周五有30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有4萬元淨流入。

內地河南地區水泥價創新高，中國建材上周五一度揚升超過4%，高見7.59元創4月中以來高位，收報7.4元，升2%，連升5個交易日並已收復各移動平均線，成交亦見配合。周一早段再升逾1%，於7.5元附近爭持。上周五有28萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

友邦保險周一早段高開並持續升近3%，公司公布新CEO人選來自中資的平安保險集團，市場對消息反應正面。該股股價現正重返20天線之80元水平，技術走勢呈現雙底形態，量度升幅可達至83元之水平。

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