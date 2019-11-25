樓價UPDATES：朗屏8號三年蝕使費離場！

樓價從高位回落不少，市場出現明賺實蝕個案，元朗朗屏8號三房單位，三年僅升值9.2萬元，原業主蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山高雲台高層H室，實用面積802方呎，三房連套房間隔，以約1,868萬元獲承接，實用呎價23,292元。

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九龍區

●將軍澳城中駅8座高層F室，實用面積731方呎，三房一套間隔，業主原叫價1,100萬元，兩度減價共約65萬元，以1,035萬元成交，實用呎價14,159元。

●將軍澳怡心園1座高層B室，實用面積595方呎，三房一套間隔，成交價778萬元，實用呎價13,076元。

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新界區

●元朗原築5座中層A室，實用面積480方呎，兩房間隔，以575萬元沽出，較業主開價599萬元低約24萬元或約4%，實用呎價11,979元。

●青衣海欣花園2座低層G室，實用面積488方呎，兩房間隔，以685萬元沽出，實用呎價14,037元。

●屯門大興花園2期2座低層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，叫價548萬元，放盤一星期減價至517萬元成交，實用呎價12,339元。

●元朗朗屏8號5座中層A室，實用面積610方呎，三房間隔，以795萬元沽出，實用呎價13,033元，原業主於2016年10月以785.8萬元一手買入，持貨3年帳面只獲利約9.2萬元或1.2%。

●馬鞍山薈朗1座高層A07室，實用面積293方呎，一房間隔，開價550萬元，議價後以535萬元易手，實用呎價18,259元。

●粉嶺中心G座高層5室，實用面積368方呎，兩房間隔，原開價500萬元，減價20萬元或約4%，以480萬元成交，實用呎價13,043元。

●屯門怡峰園5座中層B室，實用面積660方呎，三房套房間隔，成交月租16,250元，實用呎租24.6元。

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