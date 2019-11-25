內地陷「摩天大廈詛咒」　房企現破產潮

英國媒體近日報道，隨着中國經濟增長放緩，導致銀行收緊貸款，建築業面臨愈來愈大的挑戰，許多正在興建中的摩天大廈恐變爛尾樓。

報道指出，據統計，目前中國內地有10多楝樓高300公尺以上的摩天大廈工程，已延遲完工或落後於預定竣工日期，包括蘇州729公尺高的摩天大廈，如果順利落成，將是世界第2高，惟工程自2015年開工後，不久便陷入停滯。

有分析表示，摩天大廈成為爛尾樓，通常是經濟衰退的典型迹象，一旦貸款機構縮減信貸規模，摩天大廈工程就會陷入困境。

金融市場有所謂「摩天大廈詛咒」，是1999年由德意志銀行研究主管勞倫斯首度提出。他發現，經濟衰退或股市蕭條，往往都發生在摩天大廈落成的前後，主因是寬鬆的貨幣政策及對經濟樂觀的態度，經常會鼓勵大型工程的興建。

然而，當過度投資與投機心理引起的泡沫即將危及經濟時，政策也會轉為緊縮，使得摩天大廈的完工，成為政策與經濟轉變的「先兆」。

英國歷史學家帕金森也有同樣的論調，他提出的「辦公大樓法則」稱，一家公司或機構的辦公大樓建造得愈完美、豪華，該組織距離解體的時間也就愈近。

【內地平均每日1.5家房企破產】

事實上，有報道指出，中國房地產企業破產持續增加。據中國官方最新數據顯示，截至11月20日，全國已有446家房地產企業接連宣布破產，拉勻計平均每天就有1.5家，創歷史紀錄。

有分析認為，造成中國房地產企業紛紛宣布破產的原因，是企業資金缺乏與中國政策持續收緊，影響企業融資緊張。更甚的是，不僅中小房企集體破產，連部分大中型房企也開始爆出資金鏈斷裂危機。

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