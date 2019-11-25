【即市分析】友邦具備爆上潛力
2019年11月25日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：港股今日(周一)難得反彈，加上阿里巴巴(09988)明日掛牌令部分資金解凍，所以策略上都係吼有勢藍籌股最實際。
友邦保險(01299)早前公布，首席執行官兼總裁黃經輝將於2020年5月底31日退任，而李源祥將會接任。值得留意，李源祥原為中國平安(02318)執行董事、聯席首席執行官及首席保險業務執行官，佢今次接棒或能增加友邦在內地業務的發展速度，成為股價再上的催化劑。
走勢上，該股股價今日升3%，重上多條主要平均線，MACD熊叉收窄，9日RSI為56，走勢改善，可吼位試Call。友邦摩通購(13331)，2020年2月到期，行使價85.05元，實際槓桿約11倍，溢價約9%。
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