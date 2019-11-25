科技商機：倍耐力借助5G　研發「會對話輪胎」

車胎跟5G網路好像毫無關聯，不過有輪胎廠正研究透過5G網路，讓每輛汽車的輪胎都能互相「對話」，分享路面狀況。

外媒報道，意大利輪胎大廠倍耐力(Pirelli)正與奧迪(Audi)、愛立信(Ericsson)及瑞典皇家學院等夥伴，嘗試打造一款名為「Cyber Tire」的劃時代產品。特別之處是，能夠與另一輛汽車的輪胎分享資訊，因為輪胎是汽車中唯一會接觸路面的零件，也是最了解車輛跟路況的零件。

在Cyber Tire的展示中，輪胎經過路面的水坑，將產生的數據傳送給鄰近的運算設備，再傳送給後方的車輛，讓其知道前臨水坑，需要調整汽車速度。由於自動駕駛將會是汽車未來發展方向，這些看似微不足道的小數據，透過機器、裝置與雲端間的大量聯繫，將會成為提升道路安全的大數據，減少意外發生的可能性，同時讓乘車過程更加舒適。

車廠普遍已有共識，汽車世界的未來方向不僅車輛本身要有智慧，更重要的是能夠互相「對話」。當中包含了車對裝置(Vehicle to Infrastructure，V2I)、車對車(V2V)及車對人(V2P)的聯繫，藉此提升效率，減少危險。而5G網路成為實現此夢想的關鍵。

雖然這個構想非常先進，但目前尚未有輪胎與輪胎間的通訊協定，車輛本身也需要能夠處理相關數據的能力，才能根據狀況做出調整，想要看到Cyber Tire的實際功效，恐怕還得再等5年。

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