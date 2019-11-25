安聯：中國明年經濟增長6%或略低　A股料穩

安聯投資投資組合經理黃瑞麒預料，中國明年經濟增長或放緩6%或略低於6%，主要受貿易戰及經濟轉型拖累，但相信市場已有充分預期，現時只待中國政府正式宣布。

他又提到，中國經濟由工業轉至內需及消費主導，經濟放緩是經濟結構轉型的必然階段。另外，中美貿易摩擦升溫，中央政府或加大力度刺激經濟，只要經濟可持續性提升，對中國非壞事。

黃氏指，豬價急劇上升，拉動食品價格，而非食品價格仍處於較低水平，相信當豬價回復正常後，食品價格亦將正常化，故出現滯脹的風險不大。

黃瑞麒提到，2018年中國A股表現急挫，主要受到市場信心及投資者看法影響，政策變動亦影響市場預期。不過，今年貿易摩擦再升溫時，股巿表現仍平穩上升，可見投資者已消化相關消息。

他相信，即使貿易戰持續，對巿場的負面影響有限，對企業造成的直接影響亦較小，預計明年A股企業將錄得高單位數的盈利增長，當中看好內需、工業、健康、資訊科技(IT)板塊，惟不建議金融板塊。

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