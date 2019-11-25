中國首隻LPR浮息利率債券即將面世！

中國國家開發銀行周一公布，周四(28日)招標發行首隻貸款市場報價利率(LPR)浮息利率債，規模不超過30億元人民幣，屬2年期浮動利率債券，惟以1年期LPR為利率基準，將按季付息。

國開行資金局有關負責人表示，今次創新發行LPR浮息債，將進一步提高LPR市場影響力和市場化程度，活躍LPR相關衍生交易，有效促進債券及信貸市場的聯動，服務利率市場化改革。

外電分析指，11月至今，中國人民銀行調低1年期中期借貸便利(MLF)、7天期逆回購利率，上周更首次將5年期LPR下調0.05厘，內地明顯加碼逆周期調節政策，未來MLF利率與LPR仍有望繼續下行。

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