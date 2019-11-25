【市後重點睇】油價靠穩 道期升幅不足百點
2019年11月25日 16:13
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(美聯社圖片)
●美匯指數反覆企98.2，港匯見7.8268，離岸人民幣(CNH)報7.0305，日圓兌美元低至108.82，歐元守1.1030，英鎊報1.2861。金價受制於1,460美元關。布油報63.7美元，紐油企58美元。道指期貨漲75點。
●恒指全日漲397點或1.5%，報26,993點，27,000點得而復失。https://bit.ly/2pLn8Ju
-雅高收市飆1.1倍，卡森漲52%。
-澄清失實報告，中國飛鶴曾漲13%。
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●A股快報：滬綜指收升0.7%，重上2,900點關。https://bit.ly/2Ofi89y
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●Apple明年擬推5G新iPhone，傳出貨預期突破1億部。
●傳中國擬發60億美元主權債，規模破紀錄。
●傳軟銀本周提WeWork收購建議，涉最多30億美元股份。
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