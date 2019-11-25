【fb直播】港股二萬七關爭持幾耐？
2019年11月25日 16:41
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市場憧憬中美貿易談判有進展，加上區議會選舉順利完成，利好港股氣氛，大市高開278點後，愈升愈有，最多曾升逾500點，不過恒指喺二萬七關口似乎有阻力，港股後市繼續有力上？
阿里巴巴(09988)將於周二(26日)掛牌上市，公開發售部分獲超額認購41倍，一手中籤率八成，收市後同你跟進暗盤！抽唔到聽朝又應該點部署？
阿里巴巴勢增加港股成交額，加上IPO千億資金解凍重回市場，港交所(00388)曾升2％，可以繼續追？
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