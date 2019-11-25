【零售浩劫】歐舒丹香港同店銷售更差　或考慮關店

該公司周一(25日)公布截至9月底止中期業績，按地區劃分，期內香港市場同店銷售按年下跌19%，該區佔公司總收入約8%。

該公司於香港擁有31家分店。André Hoffmann稱，正積極與業主商討租金寬減，獲部分業主願意減租，惟未能透露更多細節。公司將審視在港店舖的盈利能力，如店舖不能賺錢，或考慮刪減分店。

他續指，雖然香港作為旅遊地的吸引力或將下降，但在港業務仍有穩健的基礎，指香港人喜愛逛街舖。他並稱，香港期內同店銷售錄跌幅，相信銷售是轉移至日本及南韓，彌補了箇中損失。

另外，公司於今年1月收購了ELEMIS，帶動英國及美國市場期內收入分別增長234.7%和26%。公司表示目前未有明確併購目標。

針對中國業務的擴張計劃，他表示，對於目前185家的分店數目感「舒適」，公司計劃策略性布局零售業務，於未來4至5年開設5至10間分店，相信三、四線城市不在考慮之列。另外，現時ELEMIS已在天貓環球(TMall Global)開設商店，並計劃於明年內於中國國內推出。

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