安聯：港股估值低於歷史水平 明年有望反彈25%
2019年11月25日 17:24
東網電視更多新聞短片
陳致強
安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強表示，綜合各項數據，香港經濟自8月開始出現技術性衰退，惟香港經濟向來偏慢，加上受政治因素拖累，偏好中國A股多於港股。
港股今年走勢跑輸全球主要市場，他認為，市場忽略大型新股阿里巴巴(09988)來港上市、中美貿易談判出現𥌓光等有利因素，港股估值正低於歷史平均水平。而經濟與資本市場走勢是分割，若政治因素得到解決，港股已於8月見底，明年有望反彈25%。
陳氏強調，股票市場永遠向前望，數據只反映過去的日子。若明年同時期仍受政治因素纏繞，港股必然受拖累，但香港政府必須回應，解決現時社會情況。
他又說，環球經濟不會出現衰退，惟經濟增速較慢，而通脹水平處於可控。另外，中美貿易談判左右環球市場走勢，預料美方最終會簽署首階段貿易協議，因貿易關係持續惡化，將損害美國最大的經濟支柱消費市場。
陳氏預測，環球股市仍會經歷上上落落，而明年美國股市將跑輸非美國股市，例如歐洲、日本及新興市場。至於哪個市場跑贏幅度較大，則要視乎美元走勢。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。