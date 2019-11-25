安聯：港股估值低於歷史水平　明年有望反彈25%

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強表示，綜合各項數據，香港經濟自8月開始出現技術性衰退，惟香港經濟向來偏慢，加上受政治因素拖累，偏好中國A股多於港股。

陳氏強調，股票市場永遠向前望，數據只反映過去的日子。若明年同時期仍受政治因素纏繞，港股必然受拖累，但香港政府必須回應，解決現時社會情況。

他又說，環球經濟不會出現衰退，惟經濟增速較慢，而通脹水平處於可控。另外，中美貿易談判左右環球市場走勢，預料美方最終會簽署首階段貿易協議，因貿易關係持續惡化，將損害美國最大的經濟支柱消費市場。

陳氏預測，環球股市仍會經歷上上落落，而明年美國股市將跑輸非美國股市，例如歐洲、日本及新興市場。至於哪個市場跑贏幅度較大，則要視乎美元走勢。

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