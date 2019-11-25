全球經貿戰：特朗普減華關稅也無用？全球庫存有排清

美國總統特朗普即使削減對中國的關稅也無用？日本媒體引述數據報道，近日針對中國、日本、北美、歐洲4個區域，合共3,900家企業的庫存情況做了調查報告，顯示除中國外，其他地區，例如日本、美國、歐洲等地，製造業庫存都出現積壓現象，且積壓程度創2008年金融危機以來最高。

就個別地區來看，日本第3季平均庫存周轉日數為57天，較去年增加4天；北美與歐洲平均庫存周轉日數分別為52天和55天，皆較去年同期增加2天。雖然中國庫存周轉日數未如其他3區般高，但有上升趨勢。

第一生命經濟研究所首席經濟學家島峰義清認為，若以往績來看，今次庫存調整結束時間或要等到明年4至6月，甚至更後。

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