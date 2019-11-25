新盤混戰：山水盈加推35伙價單　削減4%折扣

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈加推第2張價單，涉及35伙，分布於項目第1、2及9座，戶型均為三房一套連工作間及洗手間大戶。該批單位實用面積966至997方呎，以最高折扣率計算，折實後呎價為11,199至12,829港元，售價由1,101.5萬至1,257.8萬元。該盤於本周五起(11月29日)以先到先得形式推售69伙。

該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，項目自推售以來，一直接獲不少向隅客對於洋房及特色戶的查詢，故同時新推28座洋房，連同早前推出的連花園或連天台特色戶合共39伙，同日起以招標形式推售，當中洋房實用面積2,101至3,889方呎。

此外，該項目亦更新價單，取消原有額外2%特別折扣優惠，以及2%置業優惠。

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