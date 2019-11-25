理財Campus ：部署星REITs　吸港食息族

專業投資者Pasu近期買入新加坡交易所（星股：SGX），業績後見股價上升便趁機食胡。據資料顯示，該股年內上升了25%，跑贏香港交易所（00388）期內上升的10%。他表示，投資者可從熟悉的新加坡公司入手，而當地REITs種類很多，長期收息可以考慮，而在低息環境下價格表現亦較好。另外，香港政治局勢不明朗，散戶可在其他亞洲股市尋找投資機會。

事實上，REITs受食息族追捧，惟受香港社會亂局影響，即使是市值最大的領展亦已由高位跌約17%，年內股價僅升4%。反觀，新加坡上市的REITs數目和種類較多，收租物業租合包括商場、護老院、辦公室、工廈、物流設施及酒店等。地域亦有分為集中新加坡的物業組合，還是分散到亞洲、歐美等。

在海峽時報指數的成分股中，豐樹商業信託（星股：MCT）價格年內升近46%，是指數中今年升幅最多的成分股。它有五個物業組合（包括商場和寫字樓），全部位於新加坡，其股息率近5厘。但持有香港熱門商場又一城的豐樹北亞商業信託（星股：MAGIC），其於內地和日本均有寫字樓等物業資產，年內僅升1%。

至於另一隻港人較熟悉的股份，用美元交易的牛奶國際（星股：DFI），是表現最差的成分股。其股價年內挫逾三成，集團早前發布的第三季業績中，指萬寧和美心業務受香港社會局勢衝擊，估計是看淡公司今季的業務表現。

基金投資平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟稱，海峽時報指數年內升約5%，過去十二個月的股息率近4%。而估值自2018年中至現在都處偏低水平，市盈率約12.2倍，吸引投資者入市。

不過，從另一個角度看，估值長期偏低是因為企業盈利增長較弱，市場預期整體新加坡企業明年盈利增長6%，故投資星股應抱着穩打穩紮的心態。

沈家麟續指，海峽時報指數的成分股分布中，金融股佔約四成，包括REITs的房地產股份佔約15%，連同工業股佔約兩成，三個板塊對新加坡股市表現舉足輕重。在低息環境下，REITs可受惠融資成本降低和租金收入穩定，但銀行股會因利率向下而淨息差受壓。大型新加坡銀行在東盟國家業務具領導地位，貸款增長不俗，盈利增長或勝預期。

此外，輝立証券指，投資星股屬離岸投資，股票和資金會存放在新加坡帳戶內。當地近年積極發展金融科技，可留意當地金融銀行股，如較出名包括星展集團（星股：DBS）、大華銀行（星股：UOB）及華僑銀行（星股：OCBC）。另方面，保守派投資者可選REITs，賺取穩定現金收益。而星股的特色是除了新加坡本土企業，亦有很多東南亞企業上市，涉及板塊包括消費股、原材料股和製造業股。

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