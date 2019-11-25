有圖！全球冧市先兆　該國貨幣又跌至「災難線」

投資者又要留心了，目前又有一個冧市警號亮起！巴西貨幣雷亞爾兌每美元近日再創收市新低，於11月18日報4.2092，即為1994年7月雷亞爾面世以來最低，而11月21日盤中更低見4.2231，並多日處於4以下的「災難線」水平！根據往績，全球金融市場將難有好日子。

美銀曾指出，新興市場貨幣走勢往往預示危機，當巴西雷亞爾兌每美元處於至4水平或以下的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。(本文附圖)

業內人士稱，雷亞爾貶值是因巴西經濟增長持續放緩，特別是11月首三周外貿出現逆差，反映該國外匯流失；二是鄰國智利和玻利維亞近期發生政治危機，以及阿根廷大選結果，對市場產生了較大的負面影響。此外，中國和美國之間的貿易摩擦問題，也令市場產生了悲觀情緒。

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