全球經貿戰：經濟響警！亞洲兩大國終要「埋枱傾」
2019年11月25日 20:01
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(美聯社圖片)
在中美貿易談判再度不明朗之際，另一個貿易戰場，日本與韓國似作偃旗息鼓。外國媒體報道，兩國經貿部門和外交部門就日期和議題等協調好後，最快本周可進行課長級對話。
早前韓國宣布有條件地推延韓日《軍事情報保護協定》終止日期，為這場持久多時的紛爭帶來轉機。
據報，若課長級對話取得一定進展，則有望於12月舉行局長級對話，正式就日本對韓出口管制問題展開磋商。由於兩國對話不是經世界貿易組織(WTO)協商，地點可能直接在韓國或日本直接進行。
事實上，全球經濟增速放緩加上貿易紛爭夾擊，兩國經濟早已響起警號。經合組織(OECD)將南韓今年的經濟增長預測從今年9月發表的2.1%，下降至2%，為一年內第四次調低增長預測。國際貨幣基金組織(IMF)同時也將日本2019年的增長預期從0.9%下調至0.8%。
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