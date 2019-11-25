致富智庫：求學真的不是求分數！未來14種毋須大學學歷工作

入讀大學，或許是不少年輕人及家長們的目標，目的是要獲得較具優勢的「職場入場券」。不過，隨着社會變遷，大學生早已不再是「天之驕子」，某些職業的入場門檻亦開始不再特別要求是大學本科畢業生，反而更着重經驗！換言之，年輕人及家長們除了努力讀書外，更需珍惜實習機會，實踐重於分數。

以「全球潮流領先指標」的美國來看，當地勞工局及研究人員在分析數據後，歸納出未來10年(2018年至2028年)，最不需要大學本科畢業學位，而需要經驗的職位，排名由低至高，或許亦是香港的趨勢：

【第14位】

作家或撰稿員

●僱員人數：由2018年約123,200人，降至2028年約123,000人，跌幅約0.1%

●年薪中位數：62,170美元(約48萬港元)

【第13位】

核電工程師

●僱員人數：由2018年約17,700人，降至2028年約17,600人，跌幅約0.5%

●年薪中位數：107,600美元(約83萬港元)

【第12位】

電子工程師(不計電腦相關)

●僱員人數：由2018年約138,500人，降至2028年約137,300人，跌幅約0.9%

●年薪中位數：102,700美元(約80萬港元)

【第11位】

稅務考核員、收集員、收入代理

●僱員人數：由2018年約58,200人，降至2028年約56,800人，跌幅約2.4%

●年薪中位數：54,440美元(約42萬港元)

【第10位】

編輯

●僱員人數：由2018年約118,300人，降至2028年約114,900人，跌幅約2.9%

●年薪中位數：59,480美元(約46萬港元)

【第9位】

大專職業教育老師

●僱員人數：由2018年約125,600人，降至2028年約121,800人，跌幅約3%

●年薪中位數：53,120美元(約41萬港元)

【第8位】

保險承保人

●僱員人數：由2018年約110,400人，降至2028年約105,000人，跌幅約4.9%

●年薪中位數：69,380美元(約54萬港元)

【第7位】

行政總裁或行政人員

●僱員人數：由2018年約263,200人，降至2028年約248,800人，跌幅約5.5%

●年薪中位數：189,600美元(約147萬港元)

【第6位】

電腦程式編寫員

●僱員人數：由2018年約250,300人，降至2028年約232,300人，跌幅約7.2%

●年薪中位數：84,280美元(約65萬港元)

【第5位】

電台或電視播音員

●僱員人數：由2018年約38,300人，降至2028年約35,600人，跌幅約7.3%

●年薪中位數：33,220美元(約25萬港元)

【第4位】

採購員或代理

●僱員人數：由2018年約432,200人，降至2028年約400,200人，跌幅約7.4%

●年薪中位數：62,750美元(約48萬港元)

【第3位】

勞工關係專家

●僱員人數：由2018年約79,200人，降至2028年約72,600人，跌幅約8.3%

●年薪中位數：67,790美元(約52萬港元)

【第2位】

成人教育導師

●僱員人數：由2018年約67,200人，降至2028年約60,200人，跌幅約10.3%

●年薪中位數：53,630美元(約41萬港元)

【第1位】

記者及相關人員

●僱員人數：由2018年約42,800人，降至2028年約37,600人，跌幅約12.1%

●年薪中位數：41,260美元(約32萬港元)

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