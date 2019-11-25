印度官員親證：印產iPhone將出口國際市場

外國媒體報道，印度IT部長普拉賽德表示，蘋果公司在印度製造的iPhone手機將出口到國際市場。他預計，今年印度的手機和零部件出口額將分別達到16億美元。

上個月曾有報道稱，印度生產的iPhone並不完全針對印度市場，蘋果公司代工廠商富士康已開始在印度生產iPhone XR，之後會生產iPhone 11。在富士康之前，另一蘋果公司代工廠緯創已在其印度班加羅爾工廠為iPhone 6s、iPhone SE和iPhone7等老款機型。

另外，普拉賽德也稱，芬蘭充電器製造商賽爾康(Salcomp)計劃未來五年將投資200億盧比(約合2.78億美元)來生產手機充電器和其他零部件，供蘋果公司使用，料創造約10,000個就業崗位。

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