人行報告：經濟下行壓力大　要堅決防範重大金融風險

中國人民銀行發布《中國金融穩定報告(2019)》表示，展望未來，全球經濟金融動盪源和風險點仍在增多，國內經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除，但中國經濟的韌性仍然較強，居民儲蓄率高，微觀基礎充滿活力，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富。

面對國內外複雜局勢，要時刻保持清醒，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。要繼續堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持推進改革開放，緊緊圍繞「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，下大力氣做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期各項工作。

要推動優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，進一步提高金融供給對實體經濟的適應性和靈活性。要堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，平衡好穩增長和防風險的關系，壓實各方責任，穩妥處置和化解各類風險隱患，守住不發生系統性金融風險底線，最大限度地保護廣大人民群眾合法權益。

－－－－－－