樓價UPDATES：爾巒特色戶賣2350萬　今年次高

特色戶供應較罕有，做價表現不俗，元朗爾巒剛錄得一宗理想價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣有單位減價125萬元沽出，該單位為1座低層D室，實用面積504方呎，望內園景及樓景。業主叫價1,100萬元，最終見示威活動轉激烈，即減至975萬元售出，實用呎價19,345元，單位10年升值542萬。

●灣仔壹環中層G室，實用面積856方呎，以三房包括套房及連工人套房設計，成交月租5.3萬元，實用呎租62元。該單位為業主於2012年以1,953萬元買入，以此計算，回報率3.3厘。

●北角半山富豪閣有長情業主出貨，剛易手的1座高層B單位，實用面積869方呎，獲同區換樓人士以1,680萬元連雙車位承接，實用呎價19,333元。上址為原業主於1991年以約273萬元買入，28年升值約5.1倍。

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九龍區

●置業需求持續，部分二手資助房屋輕微減價已獲承接。將軍澳居屋寶盈花園1座中層A室，上月叫價708萬元放售，本月調升至718萬元，終獲外區買家於未補價第二市場以699萬元承接，議幅約2.6%，以實用面積591方呎計，實用呎價11,827元。

●紅磡黃埔新邨C座中層05室兩房戶，實用面積442方呎，以670萬元沽出，實用呎價15,158元。據了解，原業主於2000年以145萬元入市，帳面現獲利525萬元。

●長沙灣泓景臺本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約18,141元水平。項目5座低層G室，實用面積470方呎，採兩房兩廳間隔，向東北方及外望校園景。10月中開價868萬元，降價58萬元，剛以810萬元成交，實用呎價17,234元。

●長沙灣海柏匯近日接連有減價成交，有外區人士成功議價25萬元，以約575萬元購入項目中層D室，單位實用面積285方呎，實用呎價20,175元。據了解，新買家為夫婦，心儀單位望公園景及海景，故睇樓一次即決定承接。而原業主持貨3年，帳面賺約118.3萬元。

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新界區

●由於特色戶供應較罕有，故做價表現不俗。爾巒菲利提諾大道7座地下單位，實用面積1,262方呎，間隔為四房包括雙套房及連儲物套房間隔，並連1,617方呎巨型花園。上址原叫價2,780萬元，議價後以2,350萬元沽出，實用呎價18,621元，雖然減價沽出，但屬屋苑今年次高價個案。

●納迷戶由於租金涉額較細，故盤源承接不俗。屯門菁雋高層3室，實用面積164方呎，屬開放式單位，以7,500元租出，實用呎租45.7元。租客為一對夫婦，鍾情屋苑屬全新樓，於是即睇即租。若以業主7月時購入價304萬元計，回報率約3厘。

●馬鞍山居屋錦泰苑亦有單位微減15萬元後售出，上址為D座低層03室，實用面積650方呎，屬三房間隔，原叫價700萬元，終以685萬元未補價沽出，實用呎價10,538元。原業主於2010年買入，當時作價173.4萬元，目前升值近3倍。

●火炭居屋穗禾苑E座中層08室，實用面積550方呎，向西南及享山。單位放盤兩星期，累減25萬元後，獲用家以545萬元承接，實用呎價9,909元。

●屯門居屋置樂花園6座低層H室三房戶，實用面積511方呎，以530萬元易手，實用呎價10,372元。據了解，是次買家為區內人士，因鍾情單位間隔四正，並附設家電，加上業主願減20萬元，故即睇即買。

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