識飛都冇用！Uber剛剛失去了倫敦市場

叫車公司Uber業務拓展到天上，用直升機接載乘客引起市場關注，不過它剛剛發現自己失去了倫敦市場！外國媒體報道，英國倫敦交通局(TFL)拒絕向Uber續發牌照，意味Uber未來不能在倫敦營運。

TFL於2017年9月首次拒絕Uber的牌照續簽，不過公司最終在上訴中說服法官授予了15個月的牌照以繼續在倫敦營運。

TFL表示，Uber自那以來取得了積極的進步，但一些問題依然存在，包括允許未經授權的駕駛將照片上傳到其他駕駛的帳戶，這項安全失誤導致至少有14,000次的乘車行程是預訂駕駛以外的人接客。

當局指，不相信將來不會再發生類似的問題，因此得出結論，認為該公司目前並不適合。

Uber在倫敦有4.5萬名司機工作，倫敦交通局的決定恐對Uber及其司機造成打擊。當局指Uber可在21日內作上訴，期間可以繼續營運。

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