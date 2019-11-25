地產專題：新盤銷情分化　售價按月平15%創三個月低

政府上月中放寬按揭保險的樓價上限後，樓價千萬元或以下物業交投即時轉旺。據一手銷售資訊網資料，11月全港新盤暫錄約1,250宗成交，與10月全月相若，但平均每戶成交價按月低約15%，再度跌穿千萬元水平，並創近三個月新低，反映上車單位主導近期大市。

本月一手市場的上車盤銷情明顯較佳。佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，月內開盤速沽近590伙，佔期內整體一手住宅銷量近一半，套現逾36億元，平均每伙做價逾600萬元。

至於同樣針對上車客的屯門恆大‧珺瓏灣第一期，本月再沽出90多伙，套現逾5億元，平均每戶售價約540萬元。而筲箕灣One Eighty本月開售53伙，賣出39伙，平均1個單位售價逾526萬元。

相反，中上價盤近期銷售反應較為慢熱。路勁地產旗下元朗錦田北山水盈本月先推三房戶開售吸客，至今暫沽33伙，套現逾3.67億元。該盤昨原價加推第2張價單，涉及35伙，分布於第1、2及9座，戶型均為三房一套連工作間及洗手間大戶。該批單位實用面積966至997方呎，以最高折扣率計算，折實後呎價為11,199至12,829元，售價由1,101.5萬至1,257.8萬元。該盤於本周五起以先到先得形式推售69伙。

該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲則稱，項目自推售以來，一直接獲不少向隅客對於洋房及特色戶的查詢，故同時新推28座洋房，連同早前推出的連花園或連天台特色戶合共39伙，同日起以招標形式推售，當中洋房實用面積2,101至3,889方呎。至於項目亦更新價單，取消原有額外2%特別折扣優惠，以及2%置業優惠。

業內人士指出，本月雖有多個全新項目登場，但只有主打細單位的新盤錄得較理想銷情，相信與上月施政報告的樓市措施有關，攻大單位的樓盤料須較多時間被市場消化。他預測，由於月底前未有新樓開售，本月一手住宅交投量，最終料有約1,400宗，較上月升約一成。

事實上，年底前仍有全新盤籌備推售。嘉華國際（00173）的啟德嘉峯匯，主打兩房或以下細單位，今將首度安排傳媒參觀示範單位，料有機會周內公布開價，最快下月正式開盤。

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