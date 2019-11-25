iPhone 12傳聞多多 或配備3D感測支援5G
2019年11月25日 22:04
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)今年9月才推出iPhone 11系列，但有關iPhone 12的傳聞已比比皆是！綜合亞洲供應鏈情報顯示，該公司預計2020年秋天開賣的iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，或可能配備6GB RAM，較iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max配備的4GB RAM，多1.5倍。
其中，主鏡頭或配備3D感測，以及支援5G。傳聞中的iPhone 12 Pro是5.4英寸；iPhone 12 Pro Max是6.7英寸。
另外，iPhone SE 2將在明年2月開始投產，被視為平價版iPhone，外觀則與iPhone 8相似，配備4.7寸螢幕。
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