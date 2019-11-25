【零售浩劫】「天仁茗茶」經營商半年盈利挫近七成

期內「天仁茗茶」零售店的數目由2018年9月30日的38間，增加16間，總數為54間。「天仁茗茶」零售網絡覆蓋香港的香港島、九龍和新界，同店銷售增長按年跌約24.2%。

展望將來，市況在財政年度的下半年仍挑戰重重，對香港消費者信心帶來沉重影響。由於市場氛圍需要一定的時間改善，集團將繼續致力於產品供應及營銷，以維持銷售及市場份額。另一方面，集團在業務擴張時將採取審慎態度，並將實施成本控制措施，進一步提升效益。

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