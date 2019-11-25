投資者注意！特朗普或面臨最少3項彈劾指控

投資者注意，全球股市或有暗湧！外國傳媒報道，美國眾議院民主黨人正開始將數周以來取得的相關人士陳述、文件和證詞整理成一份報告，並幾乎肯定會對總統特朗普提出彈劾指控。與此同時，白宮也發動了一場抹黑調查的運動。

除了核心關注點，即特朗普是否試圖利用其職權，來強迫烏克蘭宣布出於政治動機的調查之外，眾議院情報委員會主席Adam Schiff也不排除讓更多人作證，或者在其他方面展開調查。

Schiff周日(24日)表示，調查不會結束，但也承認，有緊迫感要迅速為司法委員會起草一份報告，從而可以啟動任何正式彈劾，以便在2020年競選活動進入激烈階段之前，完成整個流程。

然而，目前有不少阻礙，可能會使Schiff和民主黨人，難以實現將彈劾案遞交參議院，以便在新年伊始進行審理的目標。

為期兩周的公開聽證會提供了新的證據，表明特朗普和高級政府官員涉嫌對烏克蘭領導人施壓，要求後者宣布對美國前副總統拜登，以及2016年美國大選進行調查，以換取在白宮會晤特朗普和美國安全援助。參與作證的12名職業外交官、公務員，以及政治任命者，還詳細介紹了由特朗普的私人律師朱利安尼領導的、給美國長期以來的外交政策目標，造成損害的幕後外交渠道。

據了解，到目前為止的證詞和文件，可能成為最少3項彈劾指控的基礎，包括賄賂、濫用職權，以及妨礙國會。其他潛在彈劾指控，例如干擾證人，並未被排除。

到目前為止，彈劾調查並未動搖共和黨議員對特朗普的堅定支持，也未引起公眾對彈劾總統看法的轉變。

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