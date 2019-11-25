夜市UPDATES：道指升逾百點　港夜期見二萬七

數宗大額併購交易令投資者情緒振奮，加上市場對中美貿易協議仍存樂觀情緒，美股早段做好。道指早段報27,977點，升102點或0.37%；標指報3,110點，升6點或0.22%；納指報8,586點，升66點或0.78%。港股期指夜市重見二萬七關之上，目前報27,011點，跌15點，高水18點。

內地官媒指出，中美接近達成協議，為市場掃除憂慮。有關中美貿易協議前景的樂觀預期推動美股攀升，本月至今，道指與標指分別上漲了3.4%和2.9%，納指上漲了3.4%，惟這伴隨着異象，就是美股與俗稱「恐慌指數」的VIX指數6個月以來首次同步上揚，被解讀為一個非常危險的信號！

VIX通常與美股走勢成反比，但VIX與標指之間連續10天的關聯性在11月14日變為正數，這種情況是6個月以來首次出現。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye認為，人們注視着不斷上漲的股市，這使市場變得貪婪，幾乎無視利淡消息，而任何一絲利好消息都被放大，繼而推升股市。他續稱，如果貿易方面的樂觀預期落空，將看到標指瞬間大跌10%。

【22:30】投資者繼續憧憬中美就簽署首階段貿易協議會取得突破，美股周一早段做好，道指高開88點，報27,972點，納指升56點至8,576點。市場同時注視美國聯儲局主席鮑威爾周一稍後發表的演說。

企業消息方面，全球最大奢侈品集團LVMH正式宣布以162億美元(約1,263億港元)現金收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)，每股作價135美元，較收購消息上月曝光前高出37%。受消息刺激，Tiffany股價周一早段漲5.68%至132.65美元。

網上經紀商嘉信理財(Charles Schwab)亦落實以260億美元(約2,028億港元)股份收購競爭對手TD Amertrade，後者每股可換取1.0837股嘉信理財，每股作價較本月20日收購消息曝光前的30日平均價，溢價約17%。嘉信理財周一早段股價跌0.61%至47.91美元，TD Ameritrade股價升3.73%至49.93美元。

另外，召車app公司Uber不獲倫敦運輸當局發出新營運牌照，原因是擔心非授權司機可操控程式來接載乘客。消息令Uber在這個主要市場的業務前景蒙上陰影，股價周一早段挫2.67%，報28.78美元。

－－－－－－