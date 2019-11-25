市場續水緊！聯儲覆蓋年底回購操作獲超額認購

外國傳媒報道，紐約聯邦儲備銀行覆蓋至年底的回購操作周一(25日)獲得超額認購，表明市場年底融資需求強烈。

市場參與者對紐約聯儲2020年1月6日到期的42天期回購提交了490.5億美元的訂單。紐約聯儲對42天期回購的預定規模為250億美元。這是三個跨年注資操作中的第一個。其他兩個操作將在未來幾周內進行。

即使紐約聯儲承諾在年底前繼續向金融體系提供流動性，市場仍然感到擔憂。這是由於銀行年底資產負債表規模，受到資本附加費和其他監管要求的約束。

Jefferies的貨幣市場經濟學家Thomas Simons表示，紐約聯儲的回購協議可以覆蓋11月底和12底的資金需求，對於希望獲得廉價資金的機構來說，42天的期限肯定非常有吸引力，後面幾批42天期回購的規模會比這次要小。

自9月17日以來，紐約聯儲一直在向融資市場注入流動性，9月17日隔夜一般抵押回購利率從約2%躍升至10%左右。紐約聯儲還開始購買國庫券，以增加儲備金到系統中。

在周一的行動中，紐約聯儲以1.60%的利率，接納了192.5億美元的美國國債，加權平均利率為1.643%。聯儲沒有接納任何機構債券，但以1.62%的利率，收購了57.5億美元的抵押貸款支持債券，加權平均利率為1.632%。

Simons認為，周一的回購操作並不能說明短期融資需求非常迫切，但年底資金總是有一點緊張的，所以這是個非常不錯的機會。

聯儲會還在周一進行了隔夜回購，向市場注入685億美元。與前幾次回購相若，這次的規模也低於1,200億美元上限。

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