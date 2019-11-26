《明報》母企世界華文盈利挫一成
2019年11月26日 00:06
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至今年9月底止上半年度股東應佔溢利為544.9萬美元(約4,250萬港元)，按年倒退近一成。其中，香港及台灣的出版及印刷業務繼續「見紅」。公司股價周一(25日)逆市顯著下跌4.48%至0.32元。
期內，世界華文營業額按年下跌13.8%至1.44億美元。公司解釋是由於出版及印刷分部以及旅遊分部收入減少所致，並導致除所得稅前溢利下跌35%至600.1萬美元。
該公司出版及印刷分部的營業額大跌15.5%至8,529.2萬美元，除所得稅前溢利更明顯下跌63.7%至208.5萬美元。
其中，港、台業務之出版及印刷分部營業額跌2.1%至2,510.5萬美元，除所得稅前虧損為159.9萬美元。公司指營商環境欠佳，包括全球經濟不穩、示威活動持續、訪港旅客人數持續大幅下跌令消費疲弱等。
而馬來西亞及其他東南亞國家的出版及印刷業務，營業額則下跌20.1%至5,467.9萬美元；除所得稅前溢利更大跌52.9%至452萬美元。公司解釋除市況疲軟及消費氣氛淡靜外，市場廣告開支減少亦由於缺少推動廣告支出的重大事件，對該分部的印刷及數碼業務的廣告收入造成不利影響。北美出版及印刷業務之除所得稅前虧損錄得83.6萬美元。
旅遊分部的營業額按年減少11.3%至5,923.8萬美元，除所得稅前溢利相應減少19.1%至430.7萬美元。這由於旅遊行業競爭激烈，加上全球及香港經濟的不明朗因素，尤其後者因數月來持續發生示威活動而受到沉重打擊。
世界華文預期，本財政年度下半年將面對困難與挑戰，包括市場投放在一般媒體界別的廣告開支將會減少。另外中美貿易緊張未解決，全球增長速度亦較預期緩慢，令廣告開支長期減少的情況加劇。此外，香港的營商環境於過去六個月轉差，原因是持續不斷的示威活動令各行各業受到不利影響，特別是零售及旅遊界別。
另外，同系的萬華媒體(00426)截至9月底止上半年度來自持續經營業務之虧損為881.4萬元，按年擴大32.7%，而截至9月底止三個月來自持續經營業務虧損則為503.4萬元，更按年大增五成。公司不派中期息。
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