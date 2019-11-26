《明報》母企世界華文盈利挫一成

期內，世界華文營業額按年下跌13.8%至1.44億美元。公司解釋是由於出版及印刷分部以及旅遊分部收入減少所致，並導致除所得稅前溢利下跌35%至600.1萬美元。

該公司出版及印刷分部的營業額大跌15.5%至8,529.2萬美元，除所得稅前溢利更明顯下跌63.7%至208.5萬美元。

其中，港、台業務之出版及印刷分部營業額跌2.1%至2,510.5萬美元，除所得稅前虧損為159.9萬美元。公司指營商環境欠佳，包括全球經濟不穩、示威活動持續、訪港旅客人數持續大幅下跌令消費疲弱等。

而馬來西亞及其他東南亞國家的出版及印刷業務，營業額則下跌20.1%至5,467.9萬美元；除所得稅前溢利更大跌52.9%至452萬美元。公司解釋除市況疲軟及消費氣氛淡靜外，市場廣告開支減少亦由於缺少推動廣告支出的重大事件，對該分部的印刷及數碼業務的廣告收入造成不利影響。北美出版及印刷業務之除所得稅前虧損錄得83.6萬美元。

旅遊分部的營業額按年減少11.3%至5,923.8萬美元，除所得稅前溢利相應減少19.1%至430.7萬美元。這由於旅遊行業競爭激烈，加上全球及香港經濟的不明朗因素，尤其後者因數月來持續發生示威活動而受到沉重打擊。

世界華文預期，本財政年度下半年將面對困難與挑戰，包括市場投放在一般媒體界別的廣告開支將會減少。另外中美貿易緊張未解決，全球增長速度亦較預期緩慢，令廣告開支長期減少的情況加劇。此外，香港的營商環境於過去六個月轉差，原因是持續不斷的示威活動令各行各業受到不利影響，特別是零售及旅遊界別。

－－－－－－