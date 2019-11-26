東方日報B2：梁定邦倡除牌股份設逃生門

今年是香港證監會成立三十周年，近年監管機構嚴打「啤殼」活動，多家公司因為業務不足被停牌或除牌(俗稱DQ)，散戶「被綁」無法離場。證監會前任主席梁定邦接受訪問時認為，香港是時候檢討法例，容許在港設立類似美國的場外交易報價市場(Pink Sheet)，讓除牌公司在這個市場進行交易。

Pink Sheet被稱為粉紅單市場，主要功能是為不滿足掛牌上市條件，而從交易所退市的股票，或選擇不在交易所掛牌的公司，提供交易流通的報價服務。

美國的粉紅單市場屬不受監管、風險自負的市場，僅經紀願意報價的股票，才可在這個由私人機構經營的場外交易市場進行買賣。雖然股票沒有向美國證交會註冊，但公司亦有足夠披露，讓經紀可以報價，並配合大量的風險提示。

梁定邦表示，在港被除牌的公司不少都有問題，例如是面臨清盤及破產接管，不可能再上市，但當中依然有一些是「好的」，香港應提供場地或服務，讓這些股票在場外交易市場出售。

「現時香港是不可能有Pink Sheet市場，香港經紀不可以提供此服務，因為Pink Sheet會被《證券及期貨條例》視為經營一個證券交易所，而目前香港只有一個持牌的證券交易所。我認為現在是時候考慮容許香港有一個Pink Sheet市場，讓除牌股票交易，有需要可修改法例。」

問及近年不少公司被除牌，以及監管機構引入快速除牌機制新規等，近期惹來市場強烈反彈，梁定邦直言：「就是因為香港沒有Pink Sheet市場，所以現時是時候考慮。」

投資者學會主席譚紹興表示，同意在港引入場外交易的Pink Sheet市場。「公司除牌之後，散戶沒有出路，假如在香港設立，只要有錢賺就會有成交。」

不過，他續指：「Pink Sheet市場只靠除牌的股份交易不足夠，個市場會好細，應該還可以引入其他沒有來香港上市的股份交易，例如有些散戶怕麻煩不想開設美股戶口，香港經紀行可以將一些在美國上市的股份，引入Pink Sheet市場在香港買賣，對中小型券商而言是好事，可以多一項生意。」

立法會議員張華峰早年曾建議港交所設立「逃生板」，讓持有長期停牌股票的股民有沽貨離場的機會，不致血本無歸。

港交所表示，去年五月在有關處理長期停牌公司的諮詢總結中指出，注意到有市場人士建議另設交易安排，但不屬有關諮詢的範圍，然而，該所日後會再作考慮。不過，據了解，港交所內部評估對Pink Sheet市場有保留，除了是否有足夠用家及對他們的實際得益外，亦涉及很大風險，而香港證券市場有更多其他的優先項目可考慮。證監會發言人則不作評論。

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