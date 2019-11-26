林嘉麒　港股上破27300有難度

香港資本市場一直不太受地緣政治因素影響，長期受政治因素舞動更是前所未見。六月至今，社會動盪卻持續困擾港股，已超過5個月。雖然，大部分上市公司業務經營地點不在本港，但事件影響資金流，估值上的變動自然脫離公司基本面。

恒指周一(25日)升近400點，一度重上27,000關口，高位更見過27,100點以上。過去的周末，香港焦點在於周日區議會選舉，由於氣氛平靜，市場憧憬香港局勢將進一步緩和，利好資金流入股市。筆者並不認為資本市場會偏好任何一方的政治光譜，投票結果亦不會影響港股表現。不過，過去兩日未有示威活動，市況略為平靜下，經濟活動回復了，港股反彈也不足為奇。

事實上，周一本地地產股、收租股、甚至是本地零售股升幅明顯，資金似乎在炒見底。以現時經濟情況，香港旅客人數未見回復，香港第四季經濟持續負增長已大致成為事實，而且市場仍要憂慮年尾因素，部分企業或商店或出現新一輪倒閉潮。以基本因素而言，前景未樂觀，並不是中線入市時候，但在上星期政局極不穩定下，部分地產股及零售股仍可守於近月的橫行區內，證明罪不至死，基本因素或者未會持續上升，以股價先行基本面半年的前提下推論，近期反覆低位有支持，反映了其估值或已見底，可以放在觀察名單。

大市方面，恒指周一一度升穿11月19日高位，及後未夠力企於27,000，反映高位面對一定壓力。社會事件未進一步緩和下，短線動力成疑。11月11日的大陰燭整日波幅有500多點，而且是以裂口下跌，跌穿250天線，估計未有特別重大利好消息下，要短時間重回燭身頂的裂口27,361點或250天線(約27,451點)以上水平有極高的難度，阻力位明顯。

另一方面，周四為期指結算日，早前在專欄不時提到，近月大戶期指部署超短線。上周五現貨月未平倉合約總數已減少至118,700份，日內減少8,409份，而所有月份張數減少5,794份，反映大戶並沒有轉下月倉，部分原因與周末有關，惟現時中美貿易時壞時好，加上本地因素變化大，相信大戶未敢輕易部署，估計就算大市可受惠A股上升，港股升幅亦未會太多。

不過，經過了上周極波動的一周，就算美國參眾兩院一致通過了《香港人權與民主法案》，上周四已試過26,300，惟仍於守於11月低位，反映低位暫時有支持，此水平可視為重大關口。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－