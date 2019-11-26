古勝 買領展搶息似火中取栗
2019年11月26日 00:22
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周一(25日)港股氣氛好轉，恒指一度重上27,000點關，尾市略有回吐，收報26,993點，升397點，惟成交未見突破，僅759億元。
觀乎藍籌股表現，主要是友邦(01299)、騰訊控股(00700)及滙豐控股(00005)。執筆時傳來今日首掛的阿里巴巴(00988)暗盤價穿過185元，中獎嘅都有些少袋吓。雖然大市氣氛偏好迎接呢隻巨無霸登場，但始終阿里已在美國上市，香港做價該不會太離譜，老古都係維持阿里長線唔使急買貨的睇法，中獎者記得袋袋平安。
上周四本欄提到，醫藥股石藥集團(01093)在高位遇阻回落，有胡要識食，周一一度回落至19.6元，收報19.74元，跌1.3%。老實講，呢兩周的走勢，有點似9月份的表現。短線暫宜先觀望能否收復20日線20.5元水平，若能重返其上，整固後仍有望衝22元阻力位；惟若未能收復失地，則要提防今浪或須回試18元水平才見支持。
領展房產基金(00823)派發中期息每股1.4147元將於27日除淨，此前見到有搶息盤追捧，周一高位見83.6元，收報82.5元，升2.4%。不過，純睇走勢圖，領展的表現真係唔多靚仔，50日線失守250日線形成死亡交叉後，頭也不回，而100日線亦行將失守250日線，進一步確認轉弱。理論上，今浪反彈兩阻力位在85元及88元，向下初步支持仍在78至80元。始終展望本港物業租賃市道唔太樂觀，值唔值得呢啲位落場博財息兼收，就留番畀大家自己計自己數。
東方產經專欄作者 古勝
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