聯博　多元化布局增投資收益

經濟周期步入尾聲，投資者的心情亦愈發緊張。我們認為，在抑制投資組合風險的同時，仍有機會兼顧收益回報。事實上，每當經濟增長趨緩、利率下降時，投資者時常會做出兩種決策：一種是轉進CCC級的公司債或是其他高風險但質素不佳的資產，以追求更高收益；另一種則會選擇趨避增長型的信貸資產，接受以較低的收益回報換取更好的下行保護。

其實，這兩種策略都難以實現投資者長期目標。首先，第一種投資決策會使投資者承擔較高風險，且潛在回報不足以彌補承擔的投資風險；第二種決策則會限制潛在的收益，且風險管理的效果或不如預期。

對投資者而言，當下最忌諱的是在經濟前景黯淡與波動性上升的環境下，徹底迴避高收益債券與股票並大幅布局於投資級公司債與優質政府債券。在目前的低息環境下，更難實現收益目標。對此，我們建議投資者放遠眼光，投資高收益債券時的最低孳息率，往往是日後回報的強勁預測指標。

現時運用多元化高收益投資策略，於不同類別資產中尋找潛在投資機會或高收益的有效手段。以多元分散的投資組合，可提高潛在收益並管理下行風險。當然，布局全球化也至關重要，如部分歐元高收益債券較吸引且整體信用評級優於美國高收益債券，這對於以美元作資金的投資者或是不錯的選擇，因投資者可將歐元投資避險轉回利率較高的美元提升回報。

以高評級的資產而言，投資者或可考慮配置評級較高之商業不動產抵押貸款證券(CMBS)、高評級擔保貸款憑證、由美國政府擔保的房利美與房地美所發行之機構按揭抵押證券，以及特定之消費性資產抵押擔保證券。

我們短期內仍身處於低收益、高波動時代，這讓許多人擔憂。惟投資單一的固定收益資產或徹底趨避高收益資產，反而會埋下更多隱憂。因此，我們認為採用多元布局的全球高收益投資策略，有機會獲良好回報。

聯博 （AllianceBernstein）

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