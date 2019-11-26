梁冠業　睇零售數據　為美經濟把脈

市場繼續關注中美第一階段貿易協議將在何時何地由誰簽署，縱然消息時好時壞，間中亦傳中美雙方對協議內容仍存在大分歧，環球市場依然保持樂觀。此前特朗普的經濟團隊曾表示中美第一階段協議可能在11月簽署，其經濟團隊曾在上輪談判後稱兩國大致需要5周時間談判，而現在距離中美宣布達成共識已經過去了6周，進程遠遠落後，似乎計劃未能趕上變化。

若然中美第一階段協議未能順利落實的話，下月15日美國將對價值約1,560億美元的中國消費品加徵關税，令到中美貿易關稅分歧將再度擴大，對雙方並無好處。大部分投資者視12月上旬為落實第一階段協議死線。依目前來看，中美雙方仍處於博弈狀態，加上美國國會參議院、眾議院通過《香港人權與民主法案》，導致中美關係再次變得緊張，彷彿為簽訂第一階段協議再添上另一層陰霾。

美國不少零售企業所公布的業績勝市場預期，包括Nordstorm、Target、Gap等等，惟該等業績只能夠反映第3季的銷售情況，未能一窺全豹。本周四為美國感恩節假期，翌日為黑色星期五，過去數月美國零售數據增長偶有放緩，但通脹以及消費支出數據維持健康。本周購物契機將至，屆時可留意零售商的交易額或門店銷情去推斷美國的經濟增長速度。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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