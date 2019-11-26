Facebook及Twitter再掀私隱問題 股價靠穩

社交平台Facebook和Twitter再掀個人私隱問題，外媒報道，該兩家公司將於周一公布，旗下平台有數百用戶，通過一些Android系統第三方應用(App)，意外授權了外界使用其個人資料。

Facebook股價周一報200.29美元，升0.74%；Twitter報30.47美元，升1.45%。

報道指，該兩家社交平台發現了一個名為One Audience的開發者應用工具，取得了第三方授權取得個人資料，包括電郵、用戶名稱，而使用過Giant Square及Photofy應用的Twitter用戶，亦將被授權最近的推文(tweets)的資料。

Facebook和Twitter均表示會通知受影響的用戶。

事實上，社交平台的個人私隱問題持續。加拿大私隱專員於今年4月認定，社交媒體Facebook違反加國私隱條例，不當收集60萬名加拿大用戶的個人資料，同時未能承擔保護公民私隱的責任，因此會向法庭提控。

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