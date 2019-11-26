美股收市：3大指數齊破頂　Uber逆市挫逾1%

數宗大額併購交易令投資者情緒振奮，加上市場對中美貿易協議仍存樂觀情緒，美國股市周一做好，3大指數齊創收市新高。

道指收報28,066點，升190點或0.68%；標指收報3,133點，升23點或0.75%；納指收報8,632點，升112點或1.32%。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye認為，人們注視着不斷上漲的股市，這使市場變得貪婪，幾乎無視利淡消息，而任何一絲利好消息都被放大，繼而推升股市。他續稱，如果貿易方面的樂觀預期落空，將看到標指瞬間大跌10%。

企業消息方面，全球最大奢侈品集團LVMH正式宣布以162億美元(約1,263億港元)現金收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)，每股作價135美元，較收購消息上月曝光前高出37%。受消息刺激，Tiffany股價收報133.25美元，升6.17%。

網上經紀商嘉信理財(Charles Schwab)亦落實以260億美元(約2,028億港元)股份收購競爭對手TD Amertrade，後者每股可換取1.0837股嘉信理財，每股作價較本月20日收購消息曝光前的30日平均價，溢價約17%。嘉信理財收升2.3%；TD Ameritrade股價急漲7.58%。

另外，召車app公司Uber不獲倫敦運輸當局發出新營運牌照，原因是擔心非授權司機可操控程式來接載乘客。消息令Uber在這個主要市場的業務前景蒙上陰影，股價全日跌1.52%。

－－－－－－