【市前重點睇】美股再創新高 日圓跌至109

●美匯指數企98.32，港匯反覆見7.8257，離岸人民幣(CNH)高見7.0305，日圓兌美元弱見109，歐元跌至1.1011，英鎊升上1.2899，金價回落至1,454美元。布油處63.65美元，紐油見57.92美元。道指期貨下跌。

-召車app公司Uber不獲倫敦運輸當局發出新營運牌照，原因是擔心非授權司機可操控程式來接載乘客。Uber股價全日跌1.52%。

●據報Facebook和Twitter稱旗下平台有數百用戶，通過一些Android系統第三方應用(App)，意外授權了外界使用其個人資料。

●外媒報道，美國電商巨企亞馬遜計劃在今年底之前，在中國電商拼多多的平台上開設網店，預期將有約1,000個海外商品上架。

●紐約聯邦儲備銀行覆蓋至年底的回購操作周一(25日)獲得超額認購，表明市場年底融資需求強烈。

●美國10年期國債孳息率跌1.54點子，報1.7551厘。

●即月恒生指數夜期收報27,075點，升49點，高水82點，成交17,609張。

●港股ADR指數收報27,044點，升50點。

●紐約期油收報每桶58.01美元，升0.24美元或0.42%；布蘭特期油收報每桶63.65美元，升0.26美元或0.41%。

●紐約期金收報每安士1,456.9美元，跌6.7美元或0.5%。

●人行報告：在中國4,379家銀行業金融機構中，約有13%被人行視為「高風險」，主要集中在農村中小金融機構。

●MSCI對A股的年內最大擴容周二(26日)收市後生效，逾400億被動資金即將入場。

●在香港作第二上市的阿里巴巴集團周二掛牌，輝立暗盤價周一(25日)收報184元；耀才暗盤價收報184.2元。

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