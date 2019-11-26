順風清潔能源售太陽能電站紓財困 復牌曾飆4成
2019年11月26日 07:47
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順風清潔能源(01165)公布，其全資附屬江西順風、上海順能及石家莊亞凱作為賣方，與買方中國核電(601985.SH)的全資附屬中核東能源，訂立11份買賣協議，以總代價約6.41億元人民幣(下同)出售目標公司的100%股權。
公司周二(26日)復牌，股價最多漲40%，高見0.25港元。
目標公司即哈密恒鑫、哈密浚鑫、哈密天宏、哈密益鑫、河北國威、金昌中科、平羅中電科、尚德哈密、肅南裕固、武威華東及武威久源；主要資產為於內地經營的太陽能電站。
董事評估將因出售事項而確認未經審核除稅前虧損約7.05億元。而出售事項將產生約16.26億元的即時現金流入，原因目標公司將以現金向餘下集團支付派息約1.97億元，及相關應付墊款約7.88億元。因此，公司預期，出售事項的所得款項及現金付款將有助削減其債務水平，改善其資產負債表狀況。
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