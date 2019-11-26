【股民熱話】要做股壇長勝將軍　得一個可靠途徑…

一年眨眼又到了年尾，周四(28日)是美國感恩節假期休市。今年香港人能夠平平安安渡過，都確實要好感恩！回看過去一年，全球經濟有驚無險，美股迭創新高，中、港經濟雖差，股市反覆得嚟如今總算靠穩；而任由香港社會如何動盪，香港樓市還是逆經濟而高企，港人身家調整得嚟有個譜，都算是不幸中的大幸。

回歸以來香港經歷過唔少外患內憂和幾次重大金融危機。6月以來的社會動盪背景下，周日區選完成，港股顯著反彈。其實政治經濟，成功不離有完善的法則。為政者必須要明白「皇天無親，唯德是輔」的道理，得民心乃長治久安之道；至於講到投資，要在經濟逆境中保持做股壇長青，當然亦有其道，總括而言係要更加謹慎和加強研究分析，且看看以下三個方面。

首先，當然係要提高風險意識，保持警惕，並主動為組合去蕪存菁。事實上，與大升市雞犬皆升有別，每次股市踏入調整期，二、三線劣質股係最冇得守，皆因本身估值缺乏基本因素支持，一遇大風大浪就原形畢露無險可守，磨爛蓆十居其九冇好下場。市況反覆，就避免每日炒出炒入，減少個股投資目標，集中研究實力股，加強組合防守性。

第二，重視組合回報的穩定性，增加種類多元化。例如眼前中美貿易戰，沒完沒了，要經得起長期持久戰所帶來的挑戰，如經濟衰退、失業率上升等，穩定收入的支持顯得尤其重要，故必須重視組合回報的穩定性，如能否提供穩定的股息收入，以助抗逆。

第三，因應大環境嚴控組合的行業比重。例如有別於過去側重金融、地產和科技三大類股份，可如今香港經濟踏入技術性衰退，地產和金融都要首當其衝。雖然目前樓價尚處高位，但二手劈價潮的範圍正在擴大，新盤開價趨降，風險實不容忽視；百業蕭條，銀行業必然是身受其害，故這兩個重磅港企股板塊，暫不宜重注。

咁講來講去，應該揸咩好？適量增加本地公用及內地消費股，勝在受經濟周期影響相對低，另可適量增持黃金或外幣，以起避險之效。

講到尾，股市可以令人一夜暴富，但能贏錢離場的卻不多，股壇長青並不多見。歸根究柢，隨波逐流得一時三刻的勝利，多半未能持久。能夠捱過旺淡市的長勝將軍，都不離一份耐心和堅持，而這份動力當來自本身的研究和裝備。股民身處現時的大悶市，幾百點上上落落愈感迷茫之際，不妨嘗試主動循以上幾方面下苦功，謹記業精於勤、行成於思，逆境中更須自強！

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－