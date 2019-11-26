亞洲股市：日股漲逾百點 韓澳股向好

美股三大指數齊創收市新高，亞洲主要股市早段做好，日本日經225指數升175點或0.7%，至23,468點。

板塊方面，資訊技術股漲2%，原材料股升逾1%，金融股升0.4%。個股中，安川電機抽升3%，日本精工及太陽誘電齊升超過2%，日產汽車升0.3%。

南韓首爾綜合指數升6點或0.3%，報2,130點。個股中，大洋金屬及Aprogen製藥均飆6%，三星電子升0.3%。

澳洲悉尼普通股指數升44點或0.6%，報6,880點。板塊方面，能源股升1.7%，地產及金融股升0.4%至0.5%。個股中，Neuren製藥炒高5%，OceanGold漲3%，Pinnacle投資管理升近3%。

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