【矚目新股】阿里上市守衛森嚴　史無前例設安檢

入場後，守衛更森嚴！安排傳媒在指定範圍內不得離開，即使有記者去洗手間，公關亦大為緊張，立刻上前要求記者回到記者區。截至8時，已有逾百傳媒在場。

據了解，是次上市儀式，阿里巴巴創辦人馬雲並不會出席，將由「新官」主席兼首席執行官張勇及執行副主席蔡崇信作代表！另外，香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫及行政總裁李小加亦會參與。

此外，阿里將會向港交所致送現代版「清明上河圖」作為紀念品。

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