【矚目新股】阿里上市守衛森嚴 史無前例設安檢
2019年11月26日 08:35
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阿里巴巴(09988)回歸香港作第二上市，場面固然大陣仗！要求一眾傳媒機構一早喺8點到場，較平時上市儀式早咗足足一個鐘，7點幾已有數十名傳媒在外等候。仲史無前例要傳媒進入港交所(00388)大會堂前進行搜袋等保安檢查！
入場後，守衛更森嚴！安排傳媒在指定範圍內不得離開，即使有記者去洗手間，公關亦大為緊張，立刻上前要求記者回到記者區。截至8時，已有逾百傳媒在場。
據了解，是次上市儀式，阿里巴巴創辦人馬雲並不會出席，將由「新官」主席兼首席執行官張勇及執行副主席蔡崇信作代表！另外，香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫及行政總裁李小加亦會參與。
此外，阿里將會向港交所致送現代版「清明上河圖」作為紀念品。
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