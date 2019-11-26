鮑威爾：美國經濟有增長空間　暗示短期不加息

美國聯儲局主席鮑威爾暗示，除非經濟前景發生變化，否則貨幣政策仍然維持不變。貨幣政策現在定位良好，可以支持強勁的就業市場，並推動通脹重返2%的目標。

他重申，決策者認為只要經濟相關的輸入信息繼續與聯儲局的展望保持一致，當前貨幣政策立場就很可能仍然適宜。而聯儲局政策沒有預設路徑。

在評估決策者延續美國經濟創紀錄擴張勢頭的能力時，他頗為樂觀，形容在經濟長期擴張的現階段，「我認為這隻玻璃杯遠不止是半滿，憑借當前適宜的政策，我們可以進一步往這隻杯中注水，在現有成就基礎上再接再厲，讓更廣大的美國大眾從中受益。」

此外，他指出海外經濟增長疲弱損及出口，增加經濟疲弱態勢擴散的風險。至於月度就業增長放緩，預示經濟動能不及此前的預期。假如對經濟前景的評估發生實質性變化，聯儲局將作出「適當回應」。

他亦提及，在過去7年的大部分時間內，通脹一直停留在聯儲局2%的目標之下。儘管大多數人更喜歡有限的物價上漲，但當局擔心持續低通脹可能會根深蒂固，逼使聯儲局永久保持低利率，從而限制其應對未來衰退的能力。他稱，「這就是為甚麼聯儲局必須使用我們的工具，確保我們不允許通脹預期和通脹出現不健康的下行趨勢。」

聯儲局今年已減息3次，鮑威爾上月曾稱，除非經濟狀況明顯惡化，否則當局很可能會繼續維持利率不變。

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