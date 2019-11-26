【即市分析】港股仍具上升空間？

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判重新有起色，港股周一(25日)乘勢起動，貼近兩萬七收市，走勢改善，值得吼位Call。

睇番大圍環境及氣氛，中美貿易戰遲早都會解決，起碼現在都有傾有講，未去到「冷戰」地步。至於香港內憂方面，其實最壞時刻可能已是現在或成為過去，因為受影響之企業，其實開始適應及作出相應調節。

此外，昨日見一眾香港地產股、收租股及零售股都生龍活虎，且部分基建及建材股亦見突圍而出，再加上阿里巴巴今日終於上市，亦有助港股交投改善，預期恒指後市或再次挑戰前高位27,900點水平。

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