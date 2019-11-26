【矚目新股】麥嘉嘉指阿里可作中線部署
2019年11月26日 09:33
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阿里巴巴(09988)來港第二上市，首日掛牌最高見189.5港元，較招股價高逾7%。
申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，阿里升幅屬預期之內，折算後與美股阿里股價水平相若。
她認為現金認購的投資者可作較中線部署，預期阿里中線股價前景較理想，例如有機會被納入恒指綜合指數，北水可以買賣。而基本因素上，阿里擁大量消費者數據，在大數據時代有利，加上目前市場上電商平台增長率20%，遠高於零售市場增長的8%，看好集團有不俗增長前景，股價日後可望挑戰200元水平。
不過，孖展投資者的成本較高，建議有得賺可先行食胡。至於想增持或未有貨的投資者，可待股份消化首一兩日的買盤後，有機會回落後才慢慢收集，例如待180元邊緣買入較為適合。
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