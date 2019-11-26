【矚目新股】陳政深指阿里中線目標200元
2019年11月26日 09:58
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阿里巴巴(09988)上市首日表現不俗，高位見189.5港元，較招股價升7.6%。
艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，觀察開市初段盤路，主動沽盤以100股為主，主動買盤則較多是1,000股、幾千股。而抽中的投資者是否沽貨視乎投資目標，想走短線的，現時趁啱價沽貨獲利很合理。
而對於部署中長線的投資者，在188元水平以下分段收集的問題也不大，始終阿里業務與騰訊控股(00700)不同，有其業務獨特性，未來1至3個月阿里可先看200元關。
惟他提醒，美股阿里(美股：BABA)的股價波動性不低，也會影響在港上市的阿里股價走勢。另外，由於阿里上市初段較波動，較進取投資者亦可以衍生工具作部署，爭取潛在獲利機會。
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