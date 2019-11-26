【矚目新股】陳政深指阿里中線目標200元

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，觀察開市初段盤路，主動沽盤以100股為主，主動買盤則較多是1,000股、幾千股。而抽中的投資者是否沽貨視乎投資目標，想走短線的，現時趁啱價沽貨獲利很合理。

惟他提醒，美股阿里(美股：BABA)的股價波動性不低，也會影響在港上市的阿里股價走勢。另外，由於阿里上市初段較波動，較進取投資者亦可以衍生工具作部署，爭取潛在獲利機會。

－－－－－－