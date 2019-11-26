【即市分析】阿里登場　科技股能跟炒嗎？

不過，睇番阿里巴巴在美國上市首半年表現，其於2014年9月19日在美國上市，當時定價68美元，半年後即2015年3月19日收市價則為85.74美元，累升26%。不過，另一個客觀事實係，目前美股處於歷史高水平，而阿里的美國造價估值亦不便宜，可見一來板塊跟炒的可能性，似乎不是太大；二來中長線實在唔使急住買，候低再分注收集。至於認購新股短炒者，有胡就食，唔好投機變投資。

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