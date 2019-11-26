【即市分析】阿里登場 科技股能跟炒嗎？
2019年11月26日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：中美貿易談判再現曙光，事關美國總統特朗普早前在外媒指，與中國「非常接近」達成協議，消息刺激港股昨日(25日)反彈，而且阿里巴巴(09988)今日終於上市，認購活動的資金解凍，有利港股成交轉旺，短線可留意科技股板塊表現。(電貿科網板塊追蹤：https://bit.ly/2ASAUcG)
參考以往在港上市的科技股初期表現。先睇股王騰訊控股(00700)，於2004年6月16日以上限3.7元定價掛牌，半年後即12月底約9.3元計，累升約151%，認真驚人！(注意：2014年將股份1拆5，這是股份未拆細前的價格)。
至於騰訊親生仔閱文集團(00772)，於2017年11月8日以55元上市，半年後即18年5月收市價66.1元計，累升20%。
另外，美團點評(03690)於2018年9月20日以69元上市，半年後即2019年3月約52.9元計，累跌23%。金山軟件(03888)於2007年10月9日以3.6元招股，半年後即2008年4月收市價2.7元計，累跌25%。至於美圖公司(01357)則於2016年12月15日以8.5元上市，半年後即2017年6月收市價8.5元計，無升跌。小米集團(01810)則於2017年7月9日以17元上市，半年後即2018年1月收市價10.3元計，累跌39%。看來，呢類股份在港上市後普遍都係偏軟等收一漏貨，先至會開快車。
不過，睇番阿里巴巴在美國上市首半年表現，其於2014年9月19日在美國上市，當時定價68美元，半年後即2015年3月19日收市價則為85.74美元，累升26%。不過，另一個客觀事實係，目前美股處於歷史高水平，而阿里的美國造價估值亦不便宜，可見一來板塊跟炒的可能性，似乎不是太大；二來中長線實在唔使急住買，候低再分注收集。至於認購新股短炒者，有胡就食，唔好投機變投資。
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