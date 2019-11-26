【大行報告】歐舒丹獲上調目標 股價曾漲近13%
2019年11月26日 10:19
東網電視更多新聞短片
歐舒丹(00973)業績理想，半年多賺逾2倍，加上大行紛紛調升其目標價，該股股價一度上漲12.9%，高見20.65元，成交逾2,500萬元。
中金發表報告稱，歐舒丹旗下護膚品牌ELEMIS表現好於預期，且銷貨渠道改善，將歐舒丹目標價上調9%至24元，維持「跑贏行業」評級。同時，預計該公司經營利潤率將在2020和2021財年持續提升，分別上調2020及2021年盈利預測11.2%和4.1%。至於花旗則將歐舒丹目標價調升至21.2元。
公司截至2019年9月30日止6個月銷售淨額7.27億歐元(下同)，按年增22.13%，按固定匯率則升19%；公司權益擁有人應佔溢利2,499.2萬元，按年增2.66倍，每股盈利0.017元，不派中期息。
不過，受香港示威活動影響，公司副主席André Hoffmann稱，10月在港店舖人流顯著下跌，位處尖沙咀及銅鑼灣等旅客區的店舖人流非常受影響，銷售亦見「顯著負增長」。10至11月同店銷售表現較9月底更差，難以預料12月傳統銷售旺季的表現。除香港外，其他地區10月銷售表現均理想。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。