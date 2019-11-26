【大行報告】歐舒丹獲上調目標　股價曾漲近13%

中金發表報告稱，歐舒丹旗下護膚品牌ELEMIS表現好於預期，且銷貨渠道改善，將歐舒丹目標價上調9%至24元，維持「跑贏行業」評級。同時，預計該公司經營利潤率將在2020和2021財年持續提升，分別上調2020及2021年盈利預測11.2%和4.1%。至於花旗則將歐舒丹目標價調升至21.2元。

公司截至2019年9月30日止6個月銷售淨額7.27億歐元(下同)，按年增22.13%，按固定匯率則升19%；公司權益擁有人應佔溢利2,499.2萬元，按年增2.66倍，每股盈利0.017元，不派中期息。

不過，受香港示威活動影響，公司副主席André Hoffmann稱，10月在港店舖人流顯著下跌，位處尖沙咀及銅鑼灣等旅客區的店舖人流非常受影響，銷售亦見「顯著負增長」。10至11月同店銷售表現較9月底更差，難以預料12月傳統銷售旺季的表現。除香港外，其他地區10月銷售表現均理想。

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