【矚目新股】散戶長線睇好阿里巴巴

人稱「元朗股神」的曾錦安話：「我喺之前招股時抽到一手，但今日就無追入。因為呢隻股票都算大隻，我會等下佢嘅衍生工具。我預計佢都會升唔少，相信200蚊係第一個大關口，不過都唔難衝破，而下一個關口應該就係230蚊。因為我得一手，風險唔大，所以都會長揸。」

散戶禤先生話：「招股時已經抽中咗5手，其實想再抽多啲，不過今次用電腦抽，抽唔到咁多，所以剛剛喺187蚊都追入咗啲。我都未諗到喺咩價位放，因為阿里巴巴喺電子商貿範疇數一數二，我對佢好有信心，打算中長線持有。」

散戶Patrick話：「有同朋友夾份抽中咗3手，不過今朝187.3蚊就走晒喇。我抽新股每次都係短炒，有胡就食咗先。長遠我都會再入市，因為我睇好佢嘅業務發展，但會等佢股價回落返啲先，到時再入幾手。」

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