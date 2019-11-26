港股格局：陳炳強料反彈空間有限
2019年11月26日 10:25
東網電視更多新聞短片
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股周一(25日)出現反彈，主因中美貿易談判有進展，加上市場憧憬社會衝突有望緩和，由於此兩個因素仍然存在，而隔晚美股三大指數亦齊創新高。他預期港股短線雖仍有升幅，但反彈空間有限，因中美貿談及香港社會衝突或仍有波折，恒指下一主要阻力位在27,500點，支持位則在26,000點，後市維持在此區間運行。
阿里巴巴(09988)周二在香港掛牌惹關注，暗盤交易市場顯示股價有進帳。陳認為，反映市場對其樂觀睇法，指阿里巴巴為騰訊(00700)的另一選擇，環球經濟雖受累中美貿易紛爭，但市場對科網股仍有一定憧憬，料新經濟股仍有買盤支持。而阿里巴巴在美國的股價已升至190美元水平的橫行區間頂部，有貨可繼續持有，未有貨的投資者，短期內入市仍有「甜頭」。
另外，友邦保險(01299)換帥，市場憧憬新CEO上場有利業務向內地擴張，料中長線可利好股價，但短線而言，股價有機會受制於現時投資氣氛，建議待股價突破83元水平後再入市，若然下試80元樓下，亦可作中長線收集。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。