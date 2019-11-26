港股格局：陳炳強料反彈空間有限

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股周一(25日)出現反彈，主因中美貿易談判有進展，加上市場憧憬社會衝突有望緩和，由於此兩個因素仍然存在，而隔晚美股三大指數亦齊創新高。他預期港股短線雖仍有升幅，但反彈空間有限，因中美貿談及香港社會衝突或仍有波折，恒指下一主要阻力位在27,500點，支持位則在26,000點，後市維持在此區間運行。

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