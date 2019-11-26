李小加：新股不存在黑名單　按既定法規審批

近期香港網民發起「一人一信」活動，以圖阻止曠視科技在港上市，李表示，香港上市規則十分清晰及預見性，並有極其嚴肅的原則性。該所對每家有意上市的公司，都會按照既定規條及不帶歧視，並進行全面審閱。即使有人反對，通過審核亦能上市。若未能通過審核，再強大的企業也不能上市。

他重申，香港是法治社會，一切要按既有程序和規則辦事。香港及市場是自由的，總會有人不喜歡部分企業。基於言論自由，不同人士能向該所反映及表達其意見。強調香港市場公平、公正、公開，完全按照法治社會和契約精神運作。

早前有傳港交所收購西班牙交易所，李回應指，該所一向不評論收購事宜，由於「真的沒做說沒做，但下次萬一在想的時候就沒法說了」，強調「沒說做，也沒說不做」，冀市場不要過多揣測。

被問到阿里以秘密形式向聯交所遞交上市申請，會否成為先例。李指出，並不存在秘密上市的說法，一切都是按規則來進行。由於該公司已在另一個市場上市，並每日進行交易，涉及敏感信息，只要有合理的原因，該所都會按照規則而豁免。

對於市場認為阿里選擇現時回歸港股市場是「救市」之舉。他認為，這是過度解讀，該公司沒有這樣的情結。

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